–Sí, salgo con Patricio Sardelli (31), el guitarrista y cantante de Airbag. Nos vimos en un boliche y sin saber quién era me impactó. Una amiga me dijo que era famoso y ahí no quise saber más nada. Pero a los pocos días nos cruzamos en un evento, él le pidió mi teléfono a un amigo en común y me escribió. Me invitó a cenar, pero yo me estaba yendo a modelar a Nueva York por un mes, y por eso le dije que no. Después de insistirme mucho lo agregué a mi Skype y hablamos durante todo mi viaje. Cuando volví fuimos a cenar y recién ahí me enteré bien quién era. Desde ese día nunca nos separamos, y de eso van a hacer ya cinco años. Igual no vivimos juntos, ya que somos muy independientes los dos.