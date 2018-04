–A veces Lula no parecía presidente de Brasil, sino de la región. Casi un Mandela, con ese halo. Hasta Barack Obama le decía que lo amaba. Hoy, Brasil no deja de ser una potencia, pero hubo cuestiones… Creo que la desaceleración económica hizo caer la imagen de Dilma. Ella nunca fue Lula, no manejó las crisis y las alianzas como él. Los crecimientos del PBI de los países no pueden ser sólo números: deben reflejarse en el bienestar de la gente. Y ésa es la gran victoria del ex presidente: cuando tanto se habla en la región de revoluciones, para mí el único que hizo una verdadera revolución fue él, incluyendo a tantos millones de personas en la clase media. Habrá que ver cómo continúa su historia…