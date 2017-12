Marcos Mundstock

Es santafesino (25/5/1942), actor, locutor y creativo publicitario. Está casado con Laura y criaron a Lucía. "De nene deseaba convertirme en un químico famoso, en un descubridor de vacunas y en un futbolista

–reconoce–. A los 18 me resigné. Pero Les Luthiers me permitió cumplir el último anhelo que me quedaba: ser humorista, che".