–De algún modo ustedes dan un mensaje positivo, en tiempos en que la política ha dividido familias y roto amistades…

M: Pensar distinto nos hace crecer a todos. Cada uno tiene su inclinación. Más allá de que he sido un tipo apolítico, siempre estuve en contra de los corruptos. En un momento me animé a participar. A los corruptos los voy a rechazar siempre, sean del espacio mío o de otro. No me voy a callar. En definitiva, tenemos el mismo deseo: que a la gente le vaya mejor. Cada uno cree en alguien o no, pero eso no te tiene que llevar a la locura de ser un fanático y provocarle daño a alguien.

D: En nuestro país, el tema de las divisiones políticas viene desde mucho antes. Creo que está perfecto manifestarlas, no hay que esconderlas.

Ch: Yo creo que hay un mundo Midachi y lo vivimos con nuestras reglas, nuestras formas. Es el 70% de nuestra vida.

D: El Oreja (Raúl Fernández) –que es el cuarto Midachi– nos conoció en una peña en nuestros comienzos, y nos acompaña desde entonces. El creó una frase que resume todo: "Midachi es una forma de vida". Somos como un circo. Todos trabajan desde hace mil, como el sonidista (Gustavo Canna), que se viene desde Santa Fe, como el vestuarista (Carlos Passano), que está desde hace 28 años…