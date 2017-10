–¿Y cómo hacés?

–Me hago mucha malasangre. Me doy mucha lástima por cómo me pongo por una red social. En lugar de enfocarme en las cosas lindas que me dicen mis seguidores, me concentro en los pocos que me bardean. Pienso: "¿Por qué opinan eso de mí si yo no soy así?".