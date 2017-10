–Agustín, ¿llevabas mucho tiempo sin enamorarte?

–Sí. Me había separado hacía cinco años y desde entonces siempre me terminaba alejando de las personas, por miedo. Pero hice unos cuantos procesos espirituales llamados desprogramaciones emocionales, que forman parte de las regresiones a otras vidas. Logré sacar partes de mi ego que me bloqueaban la parte del amor… y justo ahí conocí a Sofi. Me fui enganchando y me entregué de una manera que hace mucho no me pasaba. Hoy estoy enamorado.