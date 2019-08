Y respecto a qué futuro les augura, la mayor de las Tinelli fue concisa: "Hace unos días, en una mesa familiar, Juana nos dijo que estudiaría medicina. Como en algún momento Cande había comenzado Veterinaria. Y le dijimos: ´¡Bueno, ojalá Juani!´. Pero todos sabemos que el arte está muy marcado en su vida. Es un diamante a pulir. No sé qué será de ellas, pero sí que no imagino un techo en lo que hacen. No veo a ninguna de las dos haciendo otra cosa más que brillar sobre un escenario. Y ahí estará ´la vieja´ (bromea sobre sí misma), aplaudiéndolas desde la platea".