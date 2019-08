"De todos modos, puede haber existido millones de rumores, y yo, en mi burbuja, nunca los registré… (risas). Papá me enseñó que las críticas, buenas o malas, no son más que ruido", señaló. "´Que nunca influencien tu camino´, me dijo alguna vez. Naturalmente no creo en la maldad de nadie y jamás me engancho con lo negativo. Es parte de mi personalidad. Un aspecto trabajado durante años. No digo que nada me rose, pero es una cuestión de decisión: ante cualquier conflicto yo elijo qué tomo y qué dejo pasar".