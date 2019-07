Respecto a si hubo señales del fin, la coprotagonista de Una semana nada más (El Nacional), respondió: "Una semana antes de separarnos le dije: "Nico, no te parece que ya no estamos tan alegres como antes?" Su respuesta fue: "Sí, puede ser que esté raro…" En cinco años jamás discutimos. Ante un conflicto era: "a mi me parece esto"; "A mí lo otro". Y ahí quedaba. Tal vez fue un error no llegar al hueso en cada discusión. Fuimos tan amigos, tan hermanos… Lo que más me dolió fue haber perdido a mi confidente, a mi socio, en todo sentido. Cuando me sentía triste, él me sentaba y acomodaba las piezas: Tuc! Tuc! Tuc! Y me hacía reaccionar. "Tenés razón, Nico…¿Por qué veía tanto problema?" Me hacía sentir especial confesándome tantas cosas. Así también me dejó: "sanamente", sin reprocharse nada, echándose encima toda la culpa. ¡Me hizo sentir bien hasta dejándome! Hoy no sé si hubiese preferido que me destruyera…" (risas).