Respecto de si ese hecho habría sido decepcionante, Baró contó: "Tal vez, en un primer momento. Cogí los libros para saber de qué iba Joan. Primera página, nada. Segunda, tampoco. En la tercera… de repente una frase. ¡Hostias! He pasado de ser el hijo del protagonista a tan sólo una línea", relató. "Entonces, ante mi comentario, Lozano me dijo: ´Tranquilo, Albert. No vas a enfadarte por eso. Joan es uno de los mejores personajes que he escrito. Ya lo verás´".