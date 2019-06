Apenas unas horas antes de vivir su segundo Día del Padre como tal, el bailarín, coreógrafo y director artístico Flavio Mendoza llegó al estreno acompañado por Dionisio, su bebé de un año y dos meses, que se llevó lo elogios por su simpatía, su belleza y su total look by Gucci. “Soy quinta generación de artistas de circo, así que me parece maravilloso poder disfrutar este show con Dioni, que ya se sienta y presta atención a todo lo que ve”, dijo Flavio.