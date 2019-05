"Me sentí muy sola. Llegué a pesar 46 kilos. El único trabajo que me habían ofrecido en mucho tiempo fue Bailando (ShowMatch, eltrece). Y aunque la pista era un campo minado, yo me excusaba ´¡Vamos Flor, vamos. Bailar te hace bien!´. Pero llegaba a casa y era otra. Juro que deseé morir", asegura. "Tanto que durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa. Tomaba Zoloft y Rivotril para poder salir a trabajar".