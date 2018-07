Chi: Sí. Nuestro público sabe que va a comer milanesas con papas fritas.

Da: No somos pretenciosos: vamos directamente a la risa. Podés decir "Midachi me gusta" o "no me gusta", pero nadie que nos vea se va después a comer una pizza para analizar qué quisimos decir. Es como ir a un telo: sabés que vas a c… (risas)

Mi: Cuando hacés las cosas con naturalidad, no tenés que dar explicaciones.

Da: Hay una doble moral. Al Negro Alvarez lo agarraron en Cosquín por contar el mismo cuento que hace trescientos años, y le amargaron el día. No obstante, hay que estar atento. Si tenés la ingenuidad de decir que está todo bien, te puede jugar en contra en estos tiempos de doble moral, donde por un lado te pasan un informe sobre Demi Lovato y al lado te ponen el teléfono del Sedronar. ¡Andá a c…! Contra eso no se puede. Por eso te digo que no me importa. Si hoy estás pensando en qué van a decir si contás tal o cual cosa, no podés actuar. No se puede decir nada.

Mi: Suponé que estoy con la Tota, y le digo "negro" a un vago del público, y tengo que pensar en decirle "señor, por favor…". Me pego un tiro.