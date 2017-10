–¿Ese tipo de situaciones no requieren tratamientos de por vida?

–Voy a hablar desde mi experiencia personal, sin juicios de ningún tipo. Estuve en un lugar que me ayudó hasta cierto momento. Porque el lema "sólo por hoy" acomoda a las personas en el lugar de pacientes. Recuerdo que el terapeuta me decía que, con el tiempo, las dosis de medicación disminuirían, pero que estaría medicada para siempre. Yo me sentía mejor, volvía a retomar mi cotidianeidad, mis amistades –porque es un modelo de vida que ponés a funcionar otra vez–, y le dije: "Si cuando estoy engripada tomo un analgésico y me curo, ¿debo tomarlo siempre, por las dudas? No". Me respondió: "Es mi forma de trabajar". Entonces contesté: "No es la mía". Me ayudó, claro. Pero considero que no soy una persona que necesite vivir "empastillada". Busqué otros recursos. Siempre deberé estar atenta a las conductas. Y soy atenta. Durante un par de años hice terapia con un psicólogo que me acercó al mindfullness, hasta que me di de alta. Porque también está bueno liberar al paciente (que es uno mismo) y autorregularse. Desde hace tiempo comencé una terapia que no tiene que ver tanto con la palabra ni con el recurrente viaje al pasado, sino con la conexión con el instante, con el día. Al revisar, revolver y lamentar, una se engolosina con los problemas. En esa instancia de constituir identidad, ese repetir, finalmente te hace creer que sos eso. Hoy, si me cuesta dormir, pongo en práctica métodos de meditación, de respiración… Me propongo estar consciente de qué es lo que me pasa o necesito. Al fin de cuentas, nunca es tanto lo que se necesita. ¡Estoy re zen! (se ríe).