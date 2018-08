Al año siguiente, sólo por ayudar, no dudó en decir "presente", y al otro se convirtió en conductora, rol que asumió desde entonces con gran alegría: "Este es el tercer año que conduzco la gala, porque me encanta venir a colaborar. Además, me parece súper gracioso todo lo que se genera sobre el escenario cuando trabajo con Carlos Latre, un gran humorista e imitador español. Carlos prepara un guión con el que yo le voy tirando pistas para que él imite a diferentes personalidades, y así vamos llevando adelante la noche, que incluye menciones especiales, subastas y shows".