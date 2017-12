"Tengo algunas cosas interesantes dando vueltas, pero como soy medio cabulera, hasta que no ponga el gancho no cuento nada" comentó Julieta hace poco en GENTE sobre su futuro laboral. "Quiero seguir trabajando de lo que amo, hallar personajes que me hagan conocerme como artista e intérprete, seguir encontrando artistas que me ayuden a crecer, formar una familia, trabajar afuera en algún momento, quizás en Italia, y desafiarme mucho. Eso es lo que más me divierte", completó.