"Estoy celebrando, estoy de fiesta…Podemos lograr muchas cosas ahora. No tengo miedo. No más corrupción, no más basura. Rescatamos nuestra isla, rescatamos a nuestro país, que se preparen porque lo que viene es maravilloso. Sal a las calles, no lo dejes caer Puerto Rico, va estar todo bien", dijo por último en cantante que agradeció también a la prensa por permitir que la crisis política de la isla repercuta en el mundo entero: "Por ustedes el mundo escuchó", sentenció.