El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta

En el partido entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles durante la Serie Divisional de la Liga Nacional. El lanzador colombiano Didier Fuentes se enfrenta al bateador Shohei Ohtani, considerado el mejor beisbolista del mundo, logrando el ponche que cierra el episodio con un marcador parcial de 3-1 a favor de Atlanta - crédito MLB Español/X

Guardar

El colombiano Didier Fuentes lanzó tres entradas y dos tercios desde el bullpen de los Bravos de Atlanta, ponchó a Shohei Ohtani y ayudó a la victoria por 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium. El resultado dejó igualada 1-1 la otra Serie Divisional de la Liga Nacional.

Fuentes ingresó en el sexto episodio y permitió un imparable y una carrera limpia, sin otorgar bases por bolas. Realizó 47 lanzamientos, de los cuales 30 fueron strikes, y logró tres ponches durante su primera actuación de postemporada.

PUBLICIDAD

El relevista colombiano enfrentó a Ohtani con cuenta completa. Luego de una recta a 162,4 km/h, que fue declarada bola, recurrió a una bola curva 137,3 km/h, para conseguir el tercer strike.

También retiró por la vía del ponche a Will Smith y Freddie Freeman. Fuentes dominó a los primeros 11 bateadores que enfrentó, hasta que Max Muncy conectó un cuadrangular con dos outs en el noveno inning.

Didier Fuentes lideró la victoria de los Bravos de Atlanta por 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles y empató la Serie Divisional de la Liga Nacional - crédito Bravos de Atlanta

Esa es la racha más larga de un relevista de 21 años o menos en un juego de postemporada en la historia de la MLB. Ningún relevista de 21 años o menos ha tenido una racha tan larga en un juego de temporada regular desde Tom Gordon el 12 de abril de 1989, según lo publicado por Opta Stats en su perfil de X.

PUBLICIDAD

El único punto negativo de la jornada para el joven beisbolista cafetero fue el jonrón de Muncy impulsó la entrada de Iglesias, quien retiró al único bateador al que se enfrentó para conseguir la victoria. Pero eso no arruinó lo que fue una noche memorable para Fuentes, quien lanzó cuatro rectas a más de 99 mph en la novena entrada.

“Fue muy emotivo y emocionante. Así que le doy gracias a Dios por la ayuda que me ha permitido mantenerme sano y poder competir”, dijo el nacido en Tolú, Sucre, tras su primera gran noche en la liga más importante de béisbol en el mundo.

PUBLICIDAD

“¿Tiene 21 o 22 años? Está haciendo eso a esa edad. Es increíble, sobre todo lanzar a 100 millas por hora. Se enfrenta a situaciones de alto nivel y las supera. Fue realmente impresionante” dijo Kerr, el lanzador principal de los Bravos de Atlanta, sobre Fuentes.

Compañeros y entrenadores de Atlanta resaltaron la potencia del colombiano para mantener envíos a 100 millas por hora - crédito Bravos de Atlanta

Mientras que Matt Olson, primera base de los Bravos, se refirió a la potencia en el brazo que tiene el colombiano: “No podía creer que volviera a lanzar en la novena entrada, pero lo hizo y seguía lanzando a 100 millas por hora. Eso fue impresionante.”

“Después de su tercera entrada, miré a nuestro entrenador de lanzadores y le dije: ‘Veamos cómo se siente’”, dijo Weiss. “Si se siente bien, quiero que vuelva a lanzar. No quería cambiar algo que funcionaba bien. Estaba lanzando muy bien”, declaró el manager del equipo.

PUBLICIDAD

Los Bravos habían abierto el marcador con un sencillo productor de Mauricio Dubón en el primer episodio. Freeman igualó para los Dodgers con un jonrón solitario en el cuarto, pero Atlanta volvió a tomar la ventaja en el quinto mediante una jugada que permitió anotar a Michael Harris II.

Harris amplió el marcador en el séptimo con un doblete productor que llevó a Matt Olson al plato. Fuentes se anotó su primer hold, la estadística asignada a un relevista que preserva una ventaja en una situación comprometida. La serie se trasladará a Atlanta para el tercer juego, programado para el martes a las 5:00 p. m., hora de Colombia.

PUBLICIDAD

En las Series Divisionales con el formato actual 2-2-1, los equipos que consiguen dividir victorias como visitantes antes de regresar a casa para los Juegos 3 y 4 han ganado la serie 30 de 49 veces (61%).