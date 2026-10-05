Perú

Lima: el estado del tiempo para este 5 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Infórmate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Lima.

El clima para este lunes 5 de octubre en Lima alcanzará los 26.4 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22.9 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 3%, con una nubosidad del 20%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 59%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 16.7 kilómetros por hora en el día y los 14.8 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones del año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previsión del clima en Piura para antes de salir de casa este 5 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Previsión del clima en Piura para antes de salir de casa este 5 de octubre

Clima en Huancayo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Huancayo: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 5 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo para Iquitos este 5 de octubre

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este lunes 5 de octubre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este lunes 5 de octubre

¿Cómo estará el clima en Arequipa este 5 de octubre?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cómo estará el clima en Arequipa este 5 de octubre?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Francis Allison sobre el JNE y Rafael López Aliaga: “Desde el momento en que dejó que se inscriba, el tema estaba clarísimo”

Francis Allison sobre el JNE y Rafael López Aliaga: “Desde el momento en que dejó que se inscriba, el tema estaba clarísimo”

El insólito caso de Los Olivos: los Castillo llevan 26 años en el poder y el padre se perfila para gobernar de 2027 a 2030

Rafael López Aliaga se pronuncia tras la virtual victoria de Renovación Popular en la alcaldía de Lima: “Los pobres son primero”

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Elecciones 2026: Juntos por el Perú no ganó ninguna alcaldía de Lima ni Gobierno Regional, según boca de urna

ENTRETENIMIENTO

Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

Handa llora tras descubrir presunta infidelidad de su novio durante un live de TikTok y lo encara: “¡Sal de mi casa!”

Joaquín Ramírez pierde las elecciones en Cajamarca y no logra llegar a la gobernación pese al respaldo de Sheyla Rojas

Milena Zárate confirma ruptura con ‘Kalicho’ tras seis años y una boda simbólica: “Hice las cosas bien, aposté, fui fiel”

Magaly Medina habla de su futuro en TV y anuncia que celebrará 30 años: “No dejo que nadie dirija mi vida”

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

DEPORTES

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

Francisco Hervás se ilusiona con Universitario: “El equipo tiene capacidad para aspirar a cosas importantes”

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal