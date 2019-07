“¿Estás separada o peleada con Facundo?“, indagó un seguidor, a lo que ella respondió “Separadísima“, sin dejar dudas. Además, utilizó dos emojis: una mano saludando y un beso con un corazón.

“¿Es verdad o mentira que se separaron con Facu”, volvió a consultar otra persona, incrédula. “¡Verdad!“, dijo More. “En unos días vuelven“, comentó un tercero. Pero la cantante remató: “No, olvidate“.

Luego, una seguidora intentó darle animo: “Tranqui… acá no pasó nada… Un hombre no es el final… Además, ¡estás divina, More! ¡Sos una genia!”, le escribió. “¡Jajaja, obvio! ¡Tranquila! Nadie muere de amor”, contestó de manera categórica ella.

Y en su última historia de Instagram, Morena dejó en claro que ahora solo está ella y su hijo: “El uno con el otro vamos a cuidarnos“.

Facundo Ambrosioni, por su parte, no hizo referencia a la ruptura de su relación con Morena, y recientemente subió una tierna foto con Francesco Benicio en brazos y ambos sonriendo.

Por redacción Gente.