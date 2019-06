–Cuando me acusaron –el señor (Hugo) Moyano a través de (Gustavo) Vera y sus personeros– presenté los elementos para demostrar que es una falsedad. A lo largo de un año el juez investigó y me sobreseyó. Estoy tranquila. Ahora me gustaría que Moyano presentara los elementos, en vez de esperar que prescriban sus causas, o mostrar cómo su esposa es dueña de millones y millones y cómo consiguió sus casas y campos, que seguro no fue con el sueldo de camionero. O que Cristina, en lugar de hacer un alegato político, hiciera lo mismo que yo.