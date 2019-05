Luego, la cronista le preguntó si dejaría todo para acompañar al tenista en su carrera y se sinceró: "No sé… Estamos conociéndonos, no sé que pasará más adelante. Ahora lo acompañé, disfruté de verlo, no sé que pasará más adelante. Fui a pasarla bien, me vieron y ya está".