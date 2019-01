–A él no quiero involucrarlo, hablo en general de situaciones que viví. Me acuerdo también cuando era pendeja, que un novio con el que estuve dos años me dijo: "No te pongas la bikini para ir a la pileta con amigos, usá mi malla con una remera". Y yo pensé "En serio me lo decís?, ¿cómo voy a hacer eso?" y me puse la bikini igual. Es un tema de la sociedad machista que te dice cosas como "ese shortcito no da", "tapate" o "¿para qué te maquillás si a mí me gustas así?".