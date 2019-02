EL DOLOR DE UNA FAMILIA. Cuando Giselle Fernández recibe a GENTE en su departamento tiene la voz temblorosa. Cuenta que eso le ocurre cada vez que revive lo que dos despiadados hicieron con su padre: "Es increíble que uno sea nada menos que mi cuñado, Santiago Corona, a quien mi viejo le había confiado su empresa constructora. No me da vergüenza decir que para mí era como un hermano. Yo lo quería, lo respetaba… Me dio dos sobrinas, y a mi padre lo hizo abuelo. Desde hacía varios años le había confiado la compañía. El se ocupaba de todo, vivía bien. Papá lo trataba como el hijo varón que no tuvo… Pero en mayo de 2016 descubrió que se quedaba con plata, que no hacía los aportes correspondientes ni pagaba los impuestos, que apareció en el Veraz como moroso, y se cansó. No lo denunció, pero le dijo que no lo quería ver más. Santiago, en lugar de hacerse cargo, le dijo que él había hecho bien su trabajo, y encima lo amenazó con llevarlo a la Justicia".