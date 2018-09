Incluso se muestra aliviada con que su marido ya no esté, porque al parecer "era él quien se dedicaba al delito. Sólo pienso en mis hijos. La nena vive con mi familia en José C. Paz y de vez en cuando viene a visitarme. No quiero que me vea acá, por obvias razones… Además, cuando se va me grita: '¡Mamá, te voy a extrañar mucho!' (se emociona). El gordo acá tiene todo. Me dan la leche Vital, aunque le doy la teta; por eso quiero tenerlo conmigo por lo menos hasta que la deje. Es duro estar encerrada, pero la verdad es que nos tratan bien. Cada mamá con su hijo tiene su celda individual en el pabellón. La comida es buena, hay jardín de infantes, plaza con juegos. El ve los dibujitos en la tele, pero lógico, vive encerrado conmigo… Eso es lo que más me duele, que por mi culpa esté acá. Por eso deseo la libertad. Soy peluquera y pienso dedicarme a ese oficio. La verdad, cuando me agarraron mi esposo había dejado de vender. Ya nos dedicábamos al reparto de bebidas y a una vida honesta. Para mí, muchas cosas me las pusieron para justificar meterme presa. El abogado (defensor oficial, como tiene la mayoría, porque son pobres y no pueden pagar un letrado) me dice que voy a lograr salir con la pulsera electrónica. Ojalá, así empiezo de nuevo. Siento que por culpa mía mi chiquito está preso, y eso me duele".