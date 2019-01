Y finalmente, en esta primera parte de la entrevista (se emitirá completa este sábado por la mañana) afirmó: "Cuando a mí me pasó de verdad (ser víctima de una violación) pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta la uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias médicas y psicológicas, me hicieron cámaras Gesell, fueron un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es salgo, digo: 'Hola, me violaron hace diez años', y está buenísimo".