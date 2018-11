Ahora que se conoce el hallazgo del ARA San Juan, vuelven a tener más valor las palabras de la teniente de navío Eliana Krawczyk, en aquella única entrevista en televisión: "Todos me preguntan si me asustan los submarinos. Y no. Para mí son impresionantes, algo intrigante y emocionante. Es otra vida. Está la misma camaradería que en un buque pero hay lazos de unión más intensos en la dotación".