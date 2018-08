Consultado por la relación y la decisión de Oriana de viajar al exterior, Ova Sabatini, su padre, habló del tema: "Hija feliz, papá feliz….Él me cae bien, es un chico serio, muy educado y trabajador. Que viva en otro lado… y sí, uno quiere que los chicos estén con uno, pero ese es un tema mío, que tengo que resolver. A mí me gusta que mis hijas vivan sus experiencias y si esta experiencia toca afuera, estoy para ayudar, si me necesita", contó el esposo de Cathy Fulop en diálogo con Nosotros a la mañana.