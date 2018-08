"Cuando me reencontré con Patrik en el 2016 sentí el deseo de formar una familia, y cuando este fin de semana bautizamos a nuestro hijo sentí que estábamos haciendo las cosas como deben ser. Elliot ya necesitaba que le demos la bienvenida a nuestra religión, y por suerte él estuvo sonriente durante toda la ceremonia. Los padrinos fueron Henrik, el mejor amigo de mi marido, y mi amiga Maja, quien no pudo estar presente porque ya tenía un viaje programado con la familia. Igual, el bautismo fue un momento mágico que no voy a olvidar porque cuando el pastor lo agarró en sus brazos le pusimos las canciones de El Rey León, que es nuestra película favorita. A Elliot le pusimos ese nombre porque significa Rey de los animales", cuenta Alexandra, quien disfruta de un año de licencia por maternidad –algo que se estila en Suecia– en su trabajo como azafata de una línea marítima, mientras su esposo sigue entrenando a un equipo de hockey sobre hielo.