Luego, Fernanda Iglesias indagó por los detalles de la pelea y la rubia contó: "Pasaba de todo. No me gusta la energía de ella, que diga al aire que yo le hacía un servicio a un hombre. Esas cosas no me gustan, no las comparto y por quedarme callada no quiero volver a pasar lo que pasé. Es mala persona y no quiero compartir nada con ella".