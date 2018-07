Para concluir, Sol se refirió a los malos momentos le tocó vivir dentro del ciclo a causa de algunas actitudes de Barbie: "Estuve en una reunión donde la producción le pidió a ella que bajara un cambio conmigo porque me maltrataba mucho y yo me iba llorando a mi casa. Cuando me gritó que me vaya a un noticiero, dijo que no me vio llorar… y yo me fui llorando. Todo el mundo me vio, entonces me parece que eso sí es maltrato. Es un poco hipócrita si vivo pegándole cachetazos a todo el mundo y me vienen a pegar uno a mí, no está bien que me pegue pero 'hola, que tal'. Me parece que las cosas que ella hizo y al aire, siendo comunicadora ya que tiene tanta experiencia, no está bueno".