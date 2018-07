Michelle Williams, la ex integrante de Destiny's Child decidió internarse para tratar su depresión La cantante anunció que se internará para tratar su enfermedad en una clínica de salud mental."Durante años me he dedicado a concientizar sobre la salud mental y el empoderamiento de las personas para que reconozcan cuándo es tiempo de buscar ayuda, apoyo y una guía de aquellos que nos quieren y se preocupan por nuestro bienestar", explicó