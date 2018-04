–Me cuesta, porque me ven como Carla Conte, la conocida. Para mí es una novedad relacionarme… Me siento expuesta. No me bajaría ninguna aplicación para conocer a un hombre: me da pánico. Además, después de 13 años de pareja, me da fiaca contarle a alguien mi vida desde cero. Hoy no lo puedo pensar… No me imagino nuevamente en una relación monogámica. Prefiero el touch and go y cada uno a su casa.