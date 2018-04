Y fiel a su estilo, el ex capitán de la Selección salió a responderle de manera tajante: "A mí no me gobierna nadie, hago y digo lo que quiero desde los 15 años. Me siento en mi mejor momento en lo personal, y en lo laboral, y eso a muchos les molesta. El de la foto es mi amigo y abogado, me defiende mejor que yo. Gracias @matiasmorlaok por ser mi mano derecha. Y mi voz", escribió en su cuenta de Instagram, dejando en claro su postura.