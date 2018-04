El descargo de Morena en el posteo de stories continuó así: "Besito sucia y ojalá la vida te permita seguir viviendo en paz y no hablando tantas pelotudeces porque lo único que das es lástima, sos una animal con las cosas que decís y haces, pero en esa yo no me meto es tu vida, la mía la vivo yo y a mi novio no le paga nadie, pregúntate si vos estas bien paga antes de volver a hablar de mí o de mis relaciones. Mujer grande con tan poca neurona, o fíjate si a tus hijos no les hace falta una madre un poco más ubicada en la tierra y no tan trola y regalada, por Dios, un besito sucia, que se encargue de vos el que se tenga que encargar… Ah, buen jueves para todos"