Luego, radiante y con la dicha inflándole el pecho, don Julio expresó: "Estoy muy agradecido. Realmente me han hecho feliz. No sé cómo explicar qué es la felicidad, pero sé que era lustrarme los zapatos para ir a la milonga, entrar y encontrarme con todo el negraje como yo, y bailar hasta agotarme. ¿Y saben qué? Voy a seguir triunfando. ¿Por qué? Porque me tengo una fe bárbara para vivir, porque toqué fondo, me equivoqué, salí para adelante y llegue acá. ¡Gracias!".