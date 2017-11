En sus comienzos su físico con curvas no era exactamente lo que las agencias de modelos buscaban. "Cuando empecé ser muy flaca era chic, la tendencia era el waif look, ser muy delgada y todas tenían una imagen un poco rara, posaban como muy "blah" y yo tenía curvas y un tipo de look diferente", confesó hace unos años a la revista Marie Claire.