Melanie Griffith (60) contó que sufre epilepsia en un encuentro de mujeres que tuvo el fin de visibilizar las enfermedades mentales en la mujeres. La actriz dio detalles de las situaciones por las que pasó y cómo su divorcio colaboró para que ella este mejor."Fue diagnosticada con epilepsia y nadie me había dicho nada en 20 años. Nadie había prestado suficiente atención siquiera para diagnosticarme", contó Melanie. La actriz dijo que este trastorno fue descubierto después de que sufriera dos ataques en Cannes.

"Dijeron que era una anomalía, pero que no sabían lo que era. Los dos últimos ataques los sufrí en un barco en Cannes, estaba tremendamente estresada. Cada ataque sucedió en un punto en el que yo estaba extremadamente estresada", relató Melanie en la charla de la Women´s Brain Health Initiative y añadió: "Tuve ese gran ataque, me llevaron al hospital en Cannes y después me trajeron de vuelta al barco. Y entonces tuve otro ataque y me llevaron otra vez. Me hicieron un electroencefalograma y empecé a prestarle atención seria a esto". Fue después de esto que comenzó a hacerse estudios y finalmente le detectaron la epilepsia.