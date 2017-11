Según la actriz Natasha Henstridge, fue a principio de los años 90 cuando Rather, entonces un veinteañero director de videos musicales, la obligó a tener sexo oral. "Me forzó con sus brazos. Me forzó físicamente", dijo Henstridge, que trabajó en películas como Species y The Whole Nine Yards. "En determinado momento, dejé de resistir y él hizo lo suyo", indicó al diario.