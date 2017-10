–Todavía no hablamos de eso. Sí te puedo decir que lo quiero para siempre. (N. de la R.: Por teléfono se escucha que él la besa). Ahora es él quien se hace el dulce… ¿Viste que a veces pasa que empezás una relación y en el fondo intuís que no va a prosperar? Bueno, éste no sería el caso. Si bien me parece un poco precipitado pensar en formar una familia, me gustaría que lo nuestro sea para siempre.