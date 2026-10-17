En el Festival SilverEco & Ageing Well, en Cannes, premian a una residencia argentina

La gala del SilverEco & Ageing Well International Awards 2026

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Los SilverEco & Ageing Well International Awards 2026 celebraron su 18.ª edición el 14 de septiembre pasado en el Palais des Festivals de Cannes, Francia, como parte del Festival Internacional SilverEco & Ageing Well.

Se trata de un punto de encuentro mundial que reúne anualmente a líderes, empresas, investigadores, inversores y profesionales de la salud para debatir y presentar soluciones a los desafíos de las sociedades que envejecen.

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Los premios SilverEco reconocen las mejores iniciativas, servicios, productos y prácticas innovadoras en el servicio y cuidado de las personas mayores.

En esta edición fueron premiadas 36 organizaciones de Francia y de varios otros países.

En Iberoamérica fue destacada We Care, de Argentina en la categoría Autonomy & Independent Living por su sistema de inteligencia artificial y gestión integral para residencias de mayores. El segundo lugar fue para la Universidad de Caldas, de Colombia, gracias a su iniciativa de la Universidad Intergeneracional.

We Care, residencia de lujo para personas mayores de Buenos Aires, fue premiada por una innovación desarrollada con inteligencia artificial y el aporte de sus equipos para ofrecer un cuidado centrado en las necesidades y preferencias de cada residente.

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Diego Petracchi, CEO de We Care, recibe el premio por la adpatación de la IA al cuidado de las personas mayores

¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a un cuidado más personalizado de las personas mayores? La experiencia desarrollada en Buenos Aires propone una respuesta concreta: poner la tecnología al servicio de quienes cuidan, para que puedan contemplar tanto las necesidades de salud como las preferencias de cada residente.

Diego Petracchi, CEO y cofundador de la organización, presentó el proyecto “Person-Preference-Centered Care”, nombre que expresa el enfoque que lo guía: un cuidado centrado en la persona y sus preferencias.

El punto de partida fue un desafío cotidiano. La información necesaria para acompañar a cada residente se encontraba dispersa en planillas, cuadernos y grupos de WhatsApp. Integrarla requería una herramienta que respondiera a la forma de trabajar de las distintas áreas y a las necesidades de quienes la utilizarían todos los días.

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Sin un equipo propio de tecnología, We Care desarrolló con inteligencia artificial cinco aplicaciones conectadas en un único registro por residente. Allí se reúne información sobre historia clínica y cuidados, farmacia, turnos de enfermería, facturación y gestión comercial, y nutrición. Esa integración busca facilitar la coordinación de los equipos y darles una visión más completa de cada persona.

Diego Petracchi, CEO de We Care

La participación del personal fue decisiva para este logro. Los equipos de enfermería, medicina, nutrición y administración aportaron sus necesidades y propusieron mejoras a partir de su experiencia cotidiana. En los primeros tres meses, las aplicaciones recibieron 125 actualizaciones, todas solicitadas directamente por quienes trabajan en el cuidado.

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Según los datos presentados por We Care, entre 40 y 50 personas utilizan diariamente la plataforma, que reúne información de unos 100 residentes. Su desarrollo continúa ajustándose a las demandas que surgen del uso cotidiano.

El valor de la experiencia reside en vincular la innovación tecnológica con el conocimiento de quienes cuidan. Los profesionales participan en la creación y mejora de las herramientas, orientándolas hacia situaciones concretas de la atención.

En un contexto de envejecimiento poblacional, esta iniciativa plantea un criterio para incorporar inteligencia artificial al cuidado: que la tecnología se adapte a las personas. El objetivo es que una mejor organización de la información contribuya a una atención más personalizada, respetuosa de las preferencias, la dignidad y la autonomía de cada residente.

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