Generación Silver

En el Festival SilverEco & Ageing Well, en Cannes, premian a una residencia argentina

La gala de premiación organizada por esa iniciativa dedicada a la economía plateada, la longevidad y el envejecimiento activo tuvo lugar en la célebre localidad de la Riviera francesa

Premio Cannes - Siego Petracchi - We Care - SilverEco & Ageing Well International Awards 2026
La gala del SilverEco & Ageing Well International Awards 2026
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Los SilverEco & Ageing Well International Awards 2026 celebraron su 18.ª edición el 14 de septiembre pasado en el Palais des Festivals de Cannes, Francia, como parte del Festival Internacional SilverEco & Ageing Well.

Se trata de un punto de encuentro mundial que reúne anualmente a líderes, empresas, investigadores, inversores y profesionales de la salud para debatir y presentar soluciones a los desafíos de las sociedades que envejecen.

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Los premios SilverEco reconocen las mejores iniciativas, servicios, productos y prácticas innovadoras en el servicio y cuidado de las personas mayores.

En esta edición fueron premiadas 36 organizaciones de Francia y de varios otros países.

En Iberoamérica fue destacada We Care, de Argentina en la categoría Autonomy & Independent Living por su sistema de inteligencia artificial y gestión integral para residencias de mayores. El segundo lugar fue para la Universidad de Caldas, de Colombia, gracias a su iniciativa de la Universidad Intergeneracional.

We Care, residencia de lujo para personas mayores de Buenos Aires, fue premiada por una innovación desarrollada con inteligencia artificial y el aporte de sus equipos para ofrecer un cuidado centrado en las necesidades y preferencias de cada residente.

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Premio Cannes - Siego Petracchi - We Care - SilverEco & Ageing Well International Awards 2026
Diego Petracchi, CEO de We Care, recibe el premio por la adpatación de la IA al cuidado de las personas mayores

¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a un cuidado más personalizado de las personas mayores? La experiencia desarrollada en Buenos Aires propone una respuesta concreta: poner la tecnología al servicio de quienes cuidan, para que puedan contemplar tanto las necesidades de salud como las preferencias de cada residente.

Diego Petracchi, CEO y cofundador de la organización, presentó el proyecto “Person-Preference-Centered Care”, nombre que expresa el enfoque que lo guía: un cuidado centrado en la persona y sus preferencias.

El punto de partida fue un desafío cotidiano. La información necesaria para acompañar a cada residente se encontraba dispersa en planillas, cuadernos y grupos de WhatsApp. Integrarla requería una herramienta que respondiera a la forma de trabajar de las distintas áreas y a las necesidades de quienes la utilizarían todos los días.

Sin un equipo propio de tecnología, We Care desarrolló con inteligencia artificial cinco aplicaciones conectadas en un único registro por residente. Allí se reúne información sobre historia clínica y cuidados, farmacia, turnos de enfermería, facturación y gestión comercial, y nutrición. Esa integración busca facilitar la coordinación de los equipos y darles una visión más completa de cada persona.

We care Diego Petracchi
Diego Petracchi, CEO de We Care

La participación del personal fue decisiva para este logro. Los equipos de enfermería, medicina, nutrición y administración aportaron sus necesidades y propusieron mejoras a partir de su experiencia cotidiana. En los primeros tres meses, las aplicaciones recibieron 125 actualizaciones, todas solicitadas directamente por quienes trabajan en el cuidado.

Según los datos presentados por We Care, entre 40 y 50 personas utilizan diariamente la plataforma, que reúne información de unos 100 residentes. Su desarrollo continúa ajustándose a las demandas que surgen del uso cotidiano.

El valor de la experiencia reside en vincular la innovación tecnológica con el conocimiento de quienes cuidan. Los profesionales participan en la creación y mejora de las herramientas, orientándolas hacia situaciones concretas de la atención.

En un contexto de envejecimiento poblacional, esta iniciativa plantea un criterio para incorporar inteligencia artificial al cuidado: que la tecnología se adapte a las personas. El objetivo es que una mejor organización de la información contribuya a una atención más personalizada, respetuosa de las preferencias, la dignidad y la autonomía de cada residente.

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