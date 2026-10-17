Solita Silveyra contó cómo avanza su recuperación tras el accidente doméstico que tuvo: “Hay días que duele muchísimo”

La actriz sufrió una caída en su casa, se fracturó la cadera y habló a un mes de su accidente (Video: Instagram)

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Después de más de un mes alejada del ojo público, Soledad Silveyra reapareció en sus redes sociales con un video en el que mostró cómo avanza su recuperación tras la fisura de cadera que sufrió a raíz de una caída en su domicilio. La actriz de 74 años, internada desde el 7 de septiembre en el sanatorio Otamendi, compartió un mensaje que combinó emoción, humor y agradecimiento hacia quienes la acompañaron durante estas semanas.

“A un un mes y diez días. Gracias a todos por el cariño que tanto bien hace”, escribió la actriz en el pie de la publicación. El episodio que derivó en su internación había sido confirmado por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM: el panelista detalló que Silveyra se encontraba sin compañía en su vivienda cuando ocurrió el infortunado accidente.

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En el video, la actriz se mostró en plena actividad de rehabilitación. “Acá estoy haciendo mis ejercicios. Ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu”, contó con la franqueza que la caracteriza. Consultada sobre cómo se comporta como paciente en esta difícil circunstancia,la actriz no dudó: “Soy buenísima paciente. Hago todo lo que me dicen”.

Silveyra dedicó además un tramo del mensaje a agradecer a quienes la acompañaron en su proceso de recuperación. Mencionó a su cuñada Evangelina Membriani, a quien le atribuyó un rol central: “Mi cuñada Evangelina Membriani, a quien le debo la vida”. También reconoció la atención recibida de parte de los profesionales que la recibieron en el sanatorio Otamendi y de su kinesiólogo, a quien apodó “Miguelo”, aunque protagonizó un momento desopilante al no poder recordar la palabra “kinesiología”. “Miguelo que es mi, mi... Ay, nunca me sale la palabra”, dijo Solita entre risas antes de necesitar ayuda de una colaboradora cercanaa para completar la frase.

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A un mes de su accidente, Solita contó cómo avanza su recuperación

Antes de despedirse, envió un saludo especial a dos integrantes del equipo que la atendió: “A todos los que me atendieron en Otamendi, mis abrazos, especialmente a Laurita y a Carlitos. Laurita, que seas muy feliz. Ya falta poco para el casamiento. Chau, familia, los quiero. Gracias”.

La publicación que hizo la actriz en sus redes sociales se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo. Su colega y amiga Graciela Borges escribió con humor: “No voy más con flores, después me echan, jajaja, te amamos”. Marley le envió un escueto “Fuerza Solita”, mientras que Ángela Leiva le dedicó un “Te adoro Solita, vamooo” y Benja Amadeo acompañó con emojis de fuerza.

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Un mes atrás, según detalló Pepe Ochoa, la actriz de 74 años “se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”, precisó, y remarcó que Solita ya arrastraba complicaciones físicas previas. “Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones”, agregó, en referencia al estado general de la actriz antes del accidente doméstico.

El panelista Pepe Ochoa reveló detalles del accidente doméstico que sufrió la actriz (Video: LAM, América TV)

Tras la caída, la propia actriz se comunicó con uno de sus hijos, quien acudió de inmediato a asistirla. “Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla”, contó Pepe, y agregó que posteriormente la actriz fue trasladada al centro de salud porteño, donde permanece internada.

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Sobre el estado anímico de la artista, el panelista de LAM tomó contacto directo con Baltasar, otro de los hijos de Silveyra. “Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir”, relató Pepe, en tono distendido, aunque aclaró que el proceso de recuperación demandará tiempo. “Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada”, completó.