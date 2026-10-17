Teleshow

Solita Silveyra contó cómo avanza su recuperación tras el accidente doméstico que tuvo: “Hay días que duele muchísimo”

Un mes atrás, la actriz sufrió una caída en su hogar, se quebró la cadera y compartió con sus seguidores cómo se encuentra

La actriz sufrió una caída en su casa, se fracturó la cadera y habló a un mes de su accidente (Video: Instagram)
Guardar

Después de más de un mes alejada del ojo público, Soledad Silveyra reapareció en sus redes sociales con un video en el que mostró cómo avanza su recuperación tras la fisura de cadera que sufrió a raíz de una caída en su domicilio. La actriz de 74 años, internada desde el 7 de septiembre en el sanatorio Otamendi, compartió un mensaje que combinó emoción, humor y agradecimiento hacia quienes la acompañaron durante estas semanas.

“A un un mes y diez días. Gracias a todos por el cariño que tanto bien hace”, escribió la actriz en el pie de la publicación. El episodio que derivó en su internación había sido confirmado por Pepe Ochoa durante la emisión de LAM: el panelista detalló que Silveyra se encontraba sin compañía en su vivienda cuando ocurrió el infortunado accidente.

PUBLICIDAD

En el video, la actriz se mostró en plena actividad de rehabilitación. “Acá estoy haciendo mis ejercicios. Ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu”, contó con la franqueza que la caracteriza. Consultada sobre cómo se comporta como paciente en esta difícil circunstancia,la actriz no dudó: “Soy buenísima paciente. Hago todo lo que me dicen”.

Silveyra dedicó además un tramo del mensaje a agradecer a quienes la acompañaron en su proceso de recuperación. Mencionó a su cuñada Evangelina Membriani, a quien le atribuyó un rol central: “Mi cuñada Evangelina Membriani, a quien le debo la vida”. También reconoció la atención recibida de parte de los profesionales que la recibieron en el sanatorio Otamendi y de su kinesiólogo, a quien apodó “Miguelo”, aunque protagonizó un momento desopilante al no poder recordar la palabra “kinesiología”. “Miguelo que es mi, mi... Ay, nunca me sale la palabra”, dijo Solita entre risas antes de necesitar ayuda de una colaboradora cercanaa para completar la frase.

PUBLICIDAD

Una mujer en pijama blanco estampado permanece de pie con las manos levantadas detrás de un andador ortopédico en una habitación
A un mes de su accidente, Solita contó cómo avanza su recuperación

Antes de despedirse, envió un saludo especial a dos integrantes del equipo que la atendió: “A todos los que me atendieron en Otamendi, mis abrazos, especialmente a Laurita y a Carlitos. Laurita, que seas muy feliz. Ya falta poco para el casamiento. Chau, familia, los quiero. Gracias”.

La publicación que hizo la actriz en sus redes sociales se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo. Su colega y amiga Graciela Borges escribió con humor: “No voy más con flores, después me echan, jajaja, te amamos”. Marley le envió un escueto “Fuerza Solita”, mientras que Ángela Leiva le dedicó un “Te adoro Solita, vamooo” y Benja Amadeo acompañó con emojis de fuerza.

Un mes atrás, según detalló Pepe Ochoa, la actriz de 74 años “se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”, precisó, y remarcó que Solita ya arrastraba complicaciones físicas previas. “Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones”, agregó, en referencia al estado general de la actriz antes del accidente doméstico.

El panelista Pepe Ochoa reveló detalles del accidente doméstico que sufrió la actriz (Video: LAM, América TV)

Tras la caída, la propia actriz se comunicó con uno de sus hijos, quien acudió de inmediato a asistirla. “Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla”, contó Pepe, y agregó que posteriormente la actriz fue trasladada al centro de salud porteño, donde permanece internada.

Sobre el estado anímico de la artista, el panelista de LAM tomó contacto directo con Baltasar, otro de los hijos de Silveyra. Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir”, relató Pepe, en tono distendido, aunque aclaró que el proceso de recuperación demandará tiempo. “Es para rato, es para largo esto de que tiene que operar, pero de ánimo está bien, está cansada”, completó.

Temas Relacionados

Soledad SilveyraRehabilitación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

Las modelos le pusieron fin a su amistad años atrás y, luego de un acercamiento inicial hace algunos meses, comenzó a mejorar su vínculo

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

La empresaria hace tiempo que decidió abrir las puertas de su armario y deshacerse de algunas de sus prendas. En medio de la guerra mediática con el delantero, la conductora tomó una contundente decisión

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

La hija del exfutbolista publicó capturas del grupo de WhatsApp "Parte médico olivos" para cuestionar el pedido de absolución que formuló el abogado de su media hermana Jana durante los alegatos del juicio por la muerte del astro

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

La actriz se mostró enojada con su media hermana por el pedido que hizo para absolver de los cargos a Carlos Díaz, el psicólogo del 10

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

La actriz viajó a Los Ángeles para la avant première de Digger junto a su pareja, Nicolás Giacobone, uno de los guionistas del filme de Iñárritu, y compartió los detalles de una charla que no esperaba

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

AMÉRICA

Nayib Bukele recibió a Laura Fernández en Casa Presidencial durante su visita oficial a El Salvador

Nayib Bukele recibió a Laura Fernández en Casa Presidencial durante su visita oficial a El Salvador

Descubrieron cómo las plantas más pequeñas del mundo redujeron su tamaño sin perder estructuras

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

Cuáles son los mares europeos con mayor riesgo de contaminación lumínica submarina

MALDITOS NERDS

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

Dreadmoor llegará a Steam el 9 de noviembre con pesca y terror posapocalíptico

Riot Games retirará ‘League of Legends Classic’ en enero de 2027

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

DEPORTES

Boca Juniors recibe a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: formaciones confirmadas

Boca Juniors recibe a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: formaciones confirmadas

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”