Costa Rica

Seis hábitos sencillos para ahorrar dinero, proteger tus ingresos y hacer crecer tu patrimonio

Separar pequeñas cantidades, controlar las deudas y elegir opciones que generen rendimientos puede marcar la diferencia en las finanzas personales. Expertos explican cómo comenzar a ahorrar, incluso cuando el presupuesto es limitado.

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Ahorrar pequeñas cantidades de manera constante puede convertirse en una estrategia efectiva para construir un patrimonio y alcanzar objetivos financieros a largo plazo. Crédito: Coopenae Wink
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Ahorrar dinero es uno de los propósitos financieros más comunes, pero también uno de los más difíciles de mantener. Los gastos cotidianos, las deudas y los imprevistos económicos suelen convertirse en obstáculos para quienes desean construir un respaldo financiero y garantizar mayor estabilidad en el futuro.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que no es necesario contar con grandes ingresos para comenzar a ahorrar. La clave está en establecer metas realistas, desarrollar hábitos constantes y aprender a utilizar herramientas que permitan proteger y hacer crecer el dinero.

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En el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre, expertos de Coopenae | Wink compartieron seis recomendaciones prácticas para mejorar la administración de los recursos personales.

¿Por qué resulta tan difícil ahorrar?

Una investigación denominada El Ecosistema Financiero del Hogar Costarricense, realizada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) entre junio y julio de 2026, consultó a 1,200 adultos en Costa Rica y reveló algunas de las principales dificultades que enfrentan las personas para reservar parte de sus ingresos.

Según los resultados, el 71% considera que podría ahorrar más si ganara más dinero, mientras que el 51% identifica los gastos inesperados como un obstáculo y el 47% señala las deudas como una limitación.

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Pese a estas dificultades, más del 90% reconoce la importancia de ahorrar para el futuro, aunque solamente el 50% de los hogares encuestados consigue hacerlo mensualmente.

Entre quienes mantienen este hábito, lo más frecuente es reservar entre el 5% y el 10% de sus ingresos. Las principales motivaciones son prepararse para la jubilación (29%) y construir un fondo de emergencia (28%).

Aunque corresponden a una encuesta costarricense, estos resultados permiten ilustrar dificultades financieras que también pueden presentarse en otros países.

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Separar una parte de los ingresos mensuales y automatizar las transferencias son dos prácticas recomendadas para mantener la constancia en el ahorro. Crédito: Coopenae Wink

Los seis hábitos que pueden transformar las finanzas personales

Los especialistas de Coopenae | Wink recomiendan incorporar las siguientes prácticas:

1. Comenzar con cantidades pequeñas. No es indispensable ahorrar grandes sumas. Por ejemplo, reservar 1.000 unidades monetarias diariamente permite acumular 30.000 en 30 días, sin considerar intereses. Lo fundamental es elegir una cantidad sostenible.

2. Ahorrar apenas se reciben los ingresos. Separar una suma fija al cobrar el salario ayuda a evitar que todo el dinero termine destinado a gastos. Automatizar las transferencias puede facilitar este proceso.

3. Identificar gastos que pueden reducirse. Revisar suscripciones, compras impulsivas y pequeños consumos cotidianos permite encontrar recursos adicionales sin afectar necesariamente la calidad de vida.

4. Construir un fondo de emergencia. Disponer de dinero para atender situaciones inesperadas, como reparaciones o pérdida de ingresos, disminuye la necesidad de recurrir al endeudamiento. Estos recursos deben mantenerse accesibles.

5. Buscar alternativas que generen rendimientos. Comparar cuentas remuneradas, depósitos a plazo y otras inversiones permite identificar opciones acordes con los objetivos personales, considerando tasas de interés, riesgos, comisiones y liquidez.

6. Revisar periódicamente los avances. Evaluar cuánto se ha acumulado, ajustar objetivos y aprovechar ingresos extraordinarios puede contribuir a fortalecer el patrimonio con el paso del tiempo.

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La planificación financiera y el control de los gastos permiten identificar oportunidades para ahorrar sin comprometer las necesidades esenciales del hogar. Crédito: Coopenae Wink

Por qué guardar dinero no siempre significa conservar su valor

Uno de los aspectos más importantes de la educación financiera consiste en comprender el efecto de la inflación sobre los ahorros.

Cuando el dinero permanece inmovilizado sin generar intereses, puede conservar su valor nominal, pero perder poder adquisitivo si aumentan los precios.

Por eso, los especialistas recomiendan explorar alternativas que generen rendimientos, siempre teniendo presente que ninguna inversión está completamente libre de riesgos y que los intereses no necesariamente superan la inflación.

Cindy Rivera, gerente de Inclusión Financiera de Coopenae | Wink, destacó que la disciplina resulta más importante que el monto inicial.

“Ahorrar no significa dejar de vivir hoy, sino prepararnos para vivir con mayor tranquilidad mañana. No piense en que debe ser un gran monto de ahorro, lo importante es tener una meta, construir el hábito, buscar información y elegir alternativas que permitan que nuestro dinero crezca de manera responsable”, afirmó.

La recomendación final es convertir el ahorro en una práctica permanente, basada en decisiones informadas, objetivos alcanzables y constancia, independientemente del nivel de ingresos o del país donde se viva.

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