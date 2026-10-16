Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Uruguay estrenó la tarjeta digital en la Primera División

Guardar

En el encuentro entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF de Uruguay, el árbitro Eduardo Varela reemplazó las tradicionales tarjetas amarillas y rojas por un dispositivo electrónico. La innovación promete modernizar los informes arbitrales, pero plantea interrogantes sobre su compatibilidad reglamentaria, la comunicación disciplinaria y el control del juego.

El encuentro terminó con victoria del Bolso por 3-0, pero la noticia trascendió el resultado deportivo. A los 12 minutos, Varela amonestó a Juan Pablo Plada, de Rentistas, por una infracción sobre Maximiliano Silvera. En lugar de extraer de su bolsillo la tradicional tarjeta amarilla, levantó un dispositivo cuya pantalla mostraba ese color.

PUBLICIDAD

El dispositivo fue desarrollado por una empresa tecnológica uruguaya y forma parte de una experiencia impulsada junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Su funcionamiento permite seleccionar electrónicamente el color amarillo o rojo mediante pulsadores, identificar al futbolista sancionado y registrar las incidencias del encuentro.

La herramienta busca digitalizar las tareas administrativas del árbitro: registrar amonestaciones, expulsiones, goles, sustituciones y otras situaciones relevantes, con la posibilidad de integrar esa información al sistema COMET utilizado por la AUF. Eduardo Varela destacó que el sistema le permite ahorrar tiempo en las anotaciones y explicó que cuenta con una función para grabar audios sobre determinadas jugadas.

PUBLICIDAD

Eduardo Varela utilizó un dispositivo electrónico para comunicar sus decisiones disciplinarias

La Regla 5 de las Reglas de Juego 2026/27, específicamente en su apartado 5.5, establece el equipamiento obligatorio del árbitro. Entre sus elementos se encuentran el silbato, el reloj, las tarjetas amarilla y roja, y un cuaderno u otro medio para registrar las incidencias del partido. Esta última expresión resulta fundamental: la reglamentación admite otros medios para llevar el registro del encuentro, pero esa autorización no debe confundirse con una habilitación general para utilizar cualquier dispositivo electrónico.

La misma Regla 5 contempla determinados equipos de comunicación entre los integrantes del equipo arbitral, sistemas de seguimiento físico y, bajo condiciones específicas, cámaras corporales. Sin embargo, también establece restricciones expresas sobre la utilización de otros equipos electrónicos por parte de los árbitros de campo.

PUBLICIDAD

La tarjeta amarilla o roja representa mucho más que la comunicación de una sanción. En ese sentido, la experiencia de Uruguay dejó algunas dificultades que merecen atención. El dispositivo ya había sido probado anteriormente en un encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, pero las condiciones de luminosidad impidieron que el árbitro principal lo utilizara para mostrar las tarjetas.

Durante Nacional–Rentistas, disputado en horario nocturno, el sistema pudo utilizarse, aunque persistieron observaciones sobre la visibilidad de los colores desde determinados ángulos. Entre las mejoras planteadas aparece la posibilidad de incorporar luces LED que faciliten su identificación.

La herramienta busca digitalizar las tareas administrativas del árbitro: registrar amonestaciones, expulsiones, goles, sustituciones y otras situaciones relevantes, con la posibilidad de integrar esa información al sistema COMET utilizado por la AUF

Más allá del impacto visual de las tarjetas electrónicas, considero que el avance más significativo puede encontrarse en la elaboración de los informes arbitrales. Históricamente, los árbitros registraron las incidencias utilizando lápiz, papel y tarjetas auxiliares. Posteriormente, esa información se trasladaba al informe oficial. La digitalización permitiría mejorar la trazabilidad de las decisiones, reducir errores de transcripción y disponer de registros más completos. Pero existe otra oportunidad que considero todavía más importante: incorporar valor técnico y pedagógico a la información.

PUBLICIDAD

Es prematuro asegurar que las tarjetas físicas desaparecerán. Para avanzar hacia una implementación generalizada, deberán resolverse aspectos esenciales: autorización reglamentaria, visibilidad, autonomía de funcionamiento, seguridad del dispositivo, protección de la información y procedimientos alternativos ante fallas técnicas.

También será necesario comprobar que su utilización no aumenta los tiempos de interrupción ni afecta la concentración del árbitro. El desafío consiste en evaluar si esta innovación realmente mejora la conducción del encuentro o si sus beneficios se concentran principalmente en la gestión administrativa. Son dos objetivos diferentes y ambos merecen un análisis específico.