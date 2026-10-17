Guatemala

La exviceministra de Gobernación Claudia Palencia queda ligada a proceso por usurpación tras la fuga de reos de Fraijanes II en Guatemala

El Juzgado Tercero Penal descartó atribuirle cooperación en la evasión de 20 pandilleros, anuló la orden de arresto y autorizó medidas sustitutivas para que afronte el expediente fuera de prisión

Una mujer con chaqueta marrón habla frente a un micrófono, situada junto a un panel informativo y una cortina
La exviceministra Claudia Palencia enfrentará un proceso judicial por usurpación de funciones tras la fuga en el penal Fraijanes II. (Redes Sociales )
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Aunque la investigación se encuentra bajo reserva, se conoció que la exviceministra de Seguridad de Guatemala, Claudia del Rosario Palencia, quedó sujeta a proceso por usurpación de funciones tras entregarse a la justicia por la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II.

El Juzgado Tercero Penal descartó su responsabilidad por cooperación en la evasión, revocó la orden de captura y le concedió medidas sustitutivas para enfrentar el caso en libertad. Según reporte de medios locales.

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La audiencia de etapa intermedia fue fijada para el 25 de enero de 2027. El expediente permanece bajo reserva, por lo que no se conocen los detalles de los señalamientos ni la fecha exacta en que Palencia compareció ante el tribunal.

La presentación de la exfuncionaria trascendió el 16 de octubre de 2026, aunque se había entregado durante la primera semana de septiembre, luego de que el tribunal ordenara su captura. Su defensa solicitó una comparecencia espontánea mediante un memorial dirigido al juzgado.

Una mujer con chaqueta marrón habla frente a un micrófono, situada junto a un panel informativo y una cortina
La exviceministra Claudia Palencia enfrentará un proceso judicial por usurpación de funciones tras la fuga en el penal Fraijanes II. (Redes Sociales )

La fuga de Fraijanes II y los exfuncionarios prófugos

La evasión fue detectada el 12 de octubre de 2025, durante un conteo general de reclusos que reveló fallas en los controles de Fraijanes II. Los internos habrían abandonado el penal de manera gradual, en grupos pequeños o de forma individual, presuntamente durante los horarios de visita familiar.

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El Ministerio Público investigó la posible responsabilidad de exautoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario. La fiscalía vinculó a Palencia con la presunta organización de la fuga, ocurrida entre el 11 y el 12 de octubre de 2025.

En la misma causa están investigados el exministro de Gobernación, Francisco José Jiménez Urungaray, y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez. Ambos enfrentan señalamientos por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, continúan prófugos y mantienen vigentes las órdenes de captura.

El Ministerio Público informó el 13 de noviembre de 2025 que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la emisión de alertas internacionales contra los tres exfuncionarios. La Fiscalía de Delitos Administrativos sostuvo entonces que la medida buscaba reforzar la localización de los investigados.

Otros 25 custodios del Sistema Penitenciario enfrentan un proceso por su posible participación en el escape. Los registros judiciales consignan 17 diligencias programadas en esa causa, de las cuales 14 fueron suspendidas por distintos motivos, entre ellos la incomparecencia de partes procesales.

Diez recapturados y nueve pandilleros aún buscados

Un año después de la evasión, las autoridades guatemaltecas registran diez reclusos recapturados, uno hallado muerto y nueve aún sin localizar. El Gobierno ofrece una recompensa de 150.000 quetzales por información que permita encontrar a cada uno de los fugitivos restantes.

Entre los primeros detenidos estuvo Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, identificado como líder de la clica Latin Family. Fue arrestado el 13 de octubre de 2025 en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, un día después de que se descubriera el escape, y cumplía una condena de 180 años por asesinato, extorsión y robo agravado.

El 18 de octubre de 2025 fueron localizados en un mismo inmueble de Huehuetenango Melcin de León, alias “Liro Strong”, y Marlon Manolo Sincuir, alias “Spektro”. Las recapturas más recientes ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando Guatemala y México ubicaron en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a Rudy Augusto Ortiz Morales, alias “Smoking”, y Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias “Liro Spyder”.

Los dos hombres tenían notificaciones rojas de Interpol desde su salida de Fraijanes II. Al momento de su detención, las autoridades les incautaron marihuana, armas de fuego y municiones.

El único fugitivo localizado sin vida fue Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, señalado como líder de la clica Hollywood Gánster. Su cuerpo fue encontrado el 4 de enero de 2026 en Villa Canales e identificado mediante el sistema biométrico MI-3; el Ministerio de Gobernación mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Las autoridades buscan a Edwin René Ramírez Iboy, Fernando Muñoz Sinar, Kevin Amílcar Ramos Aguilar, Carlos Augusto Aguilar Escobar, Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, Julio Cristóbal Gómez Lic, Gerson Alexander Osorio Herrera, Carlos Estuardo Boch y Winston Estivenson Mereira Aristondo.

Para localizarlos, el Ministerio de Gobernación pidió apoyo al Grupo Vulcano, una fuerza de tarea del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que esa unidad dejó Guatemala a finales de 2025 por falta de coordinación con el Ministerio Público durante la gestión de la entonces fiscal general, María Consuelo Porras, y regresó en julio de 2026 tras reanudarse la cooperación bilateral.

La Policía Nacional Civil mantiene coordinación con los cuerpos de seguridad de México, El Salvador, Honduras y Belice para ampliar la búsqueda de los nueve fugitivos.

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