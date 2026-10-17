Economía

Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que la Argentina tiene un “excedente de dólares”

Durante un evento en Tailandia, el ministro vinculó los proyectos aprobados y en evaluación bajo el RIGI con la futura eliminación de trabas cambiarias, destacó las compras diarias del BCRA y proyectó cuatro años de superávit fiscal

Caputo se encuentra en Tailandia por las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Foto: EFE)
Caputo se encuentra en Tailandia por las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Foto: EFE)
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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, aseguró que las divisas provenientes del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) posibilitarán el levantamiento de las restricciones cambiarias restantes y afirmó que el país cuenta con un “excedente de dólares” que el Banco Central capitaliza mediante compras diarias.

Durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, (BM) en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM en Tailandia, Caputo sostuvo que la administración de Javier Milei resolvió “la peor herencia económica de la historia sin incumplir ningún contrato y respetando la propiedad privada”.

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El ministro señaló que el gasto público se redujo un 30% en términos reales y que el equilibrio fiscal se alcanzó durante el primer mes de gestión. “Hoy podemos decir con orgullo que acabamos de presentar el proyecto de Presupuesto para 2027 y que, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener cuatro años consecutivos de superávit fiscal a nivel financiero”, agregó.

Bajo su perspectiva, “la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento sostenido”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, realizado en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Ministerio de Economía)

RIGI y cepo

El titular del Palacio de Hacienda también se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, el programa cuenta con “inversiones aprobadas por 50.000 millones de dólares y otros 160.000 millones de dólares en carpeta”.

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“Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias; ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor”, afirmó Caputo.

El titular de la cartera económica dijo además que cuenta con “un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de 100 millones de dólares diarios”. Luego añadió: “Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable”.

Ante lo que definió como un escenario de inestabilidad en las economías globales, Caputo afirmó que el país está en condiciones de proveer recursos demandados en el exterior.

La Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria”, expresó. “Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos”, agregó.

Caputo también aludió a la imagen del presidente Javier Milei. Con miras a las elecciones presidenciales de 2027, sostuvo que sus niveles de popularidad son “superiores a los de cualquiera de sus predecesores, quienes gobernaban con déficit fiscal”.

“Una de las razones es que cuidamos a los más vulnerables. De hecho, a pesar de haber reducido el gasto público un 30% en términos reales, las prestaciones sociales aumentaron más del doble en términos reales”, señaló.

El crédito como motor

En otro tramo de su exposición, el jefe del Palacio de Haciendo aseguró que al comienzo de la gestión libertaria “el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI” y “prácticamente no existía”.

“Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170% en dos años y medio. Lo positivo es que tenemos muchísimo margen para crecer”, afirmó.

Al final de su intervención, Caputo dijo que el Gobierno continuará con la eliminación de regulaciones, la baja de impuestos, la reducción de los costos de financiamiento y las mejoras de infraestructura mediante inversión privada. “Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo”, concluyó.

La otra pata de la estrategia financiera

El planteo de un “excedente de dólares” convive con un reconocimiento que el propio Caputo hizo durante sus reuniones en Tailandia: el Gobierno evalúa alternativas porque le resulta difícil financiarse en dólares en el mercado local, debido a la suba de los rendimientos. Desde Bangkok, el ministro planteó la posibilidad de reemplazar esos recursos con fondos habilitados mediante el “swap” de monedas con el Banco Popular de China.

Según Caputo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal argentina, a la que consideró “ejemplar en el mundo”. (Reuters)
Según Caputo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal argentina, a la que consideró “ejemplar en el mundo”. (Reuters)

De este modo, la administración de Javier Milei combina dos planos. Por un lado, la acumulación de reservas a través de las compras diarias del Banco Central y la expectativa de que los dólares del RIGI permitan levantar las restricciones cambiarias que quedan. Por otro, la búsqueda de fuentes de fondeo que no dependan del mercado local, donde el costo de financiarse subió.

La alternativa asiática se suma a una agenda de reuniones con los organismos multilaterales, que funcionan como otra fuente de respaldo. Con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro repasó la marcha de la economía. Según Caputo, Georgieva fue “muy elogiosa” con la política fiscal, a la que consideró “ejemplar en el mundo” pese a los shocks externos. Los equipos técnicos seguirán trabajando para completar la tercera revisión del programa, aunque no se informaron fechas ni montos de desembolsos.

En otro encuentro, con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se revisaron nuevos proyectos y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para el país. El Gobierno informó que trabaja para viabilizar inversiones privadas por USD 10.000 millones, aunque no detalló empresas, plazos ni sectores. El organismo también brindará asistencia técnica para el seguimiento de las iniciativas del RIGI y se analizó una estrategia de inteligencia artificial.

Caputo se reunió además con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, para repasar la cartera vigente de proyectos y las perspectivas de financiamiento del año próximo. Con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne, conversó sobre los acuerdos ya firmados entre ambos países. La comunicación oficial no precisó si estas conversaciones derivaron en nuevos créditos o aprobaciones concretas.

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