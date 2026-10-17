Donald Trump suspendió las sanciones del Congreso contra Rusia por “interés nacional”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva tras firmarla en el escenario durante un mitin en el Pinnacle Bank Expo Center en Grand Island, Nebraska, EE. UU., el 5 de octubre de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el viernes para suspender un paquete de sanciones y aranceles contra la economía rusa y comunicó al Congreso que la decisión responde al “interés nacional”.

La medida paraliza la aplicación de una ley que Trump promulgó el mes pasado y que buscaba limitar con mayor rapidez los recursos financieros destinados a la invasión de Rusia sobre Ucrania. La norma lleva el nombre del fallecido senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, quien defendió sanciones más estrictas contra Moscú hasta su muerte, en julio.

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La Casa Blanca publicó la decisión a última hora del viernes. La notificación precisó que el informe con los fundamentos de la suspensión fue remitido al Congreso, aunque el Gobierno no explicó de inmediato cómo la pausa en las penalidades se ajusta al interés nacional.

El giro se produjo una semana después de que Trump afirmara que Estados Unidos acordó comprar diésel ruso con el objetivo de reducir los precios internacionales de la energía. Esa iniciativa podría afectar a Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia mientras Washington busca alcanzar su meta en medio de la guerra con Irán.

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La legislación obtuvo mayorías amplias en la Cámara de Representantes y el Senado después de la muerte de Graham. Los legisladores recibieron el impulso del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para avanzar con la norma. Trump firmó aquella ley, pero luego decidió frenar su aplicación. La administración mantuvo un perfil bajo desde que el Congreso aprobó el proyecto.

La suspensión llega luego de que el mandatario estadounidense incrementara sus críticas contra Zelensky y lo responsabilizara por no alcanzar un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, que permita detener los combates.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, da la bienvenida al senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, antes de su reunión, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 10 de julio de 2026 (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Distribución vía REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo la semana pasada con su par ruso, Vladimir Putin, para la entrega de más de 4,8 millones de toneladas de diésel, una decisión que recibió cuestionamientos de legisladores republicanos y demócratas.

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Trump indicó que Rusia enviaría de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible. El cronograma contempla otras 500.000 toneladas en noviembre, un millón de toneladas “inmediatamente después” y tres millones adicionales “en un breve plazo”.

Republicanos y demócratas criticaron el acuerdo por considerar que facilitará recursos a Rusia para sostener la guerra. También cuestionaron que la operación tenga un efecto sobre los precios internacionales de los combustibles, que permanecen elevados en un contexto marcado por el conflicto de Estados Unidos con Irán.

Desde Kiev, Zelensky dio luz verde el jueves a la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas luego de tres días de tregua entre Rusia y Ucrania. El mandatario consideró que las diferencias actuales entre Europa y Estados Unidos sobre la guerra favorecen al presidente ruso. Según sostuvo, esa división ayuda a Putin “para unir a la nación (rusa) y hacerle sentir poderoso”.

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Columnas de humo se elevan desde los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo tras lo que, según las autoridades, ha sido un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

La suspensión de las sanciones tomó relevancia en la campaña de la senadora Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham. La dirigente fue designada para completar los meses restantes del mandato de su hermano y aspira a conservar el escaño de forma permanente.

Graham cuenta con el respaldo de Trump, que prevé participar en actos de campaña con la senadora en Carolina del Sur la próxima semana. Durante un debate celebrado a comienzos de esta semana en Columbia con la candidata demócrata Annie Andrews, la republicana defendió la ley que el presidente dejó en pausa.

“Le brinda al presidente herramientas que puede usar, si así lo desea, para poner fin a la guerra mediante sanciones económicas”, dijo Graham el domingo. “Depende de él si quiere usarlas o si prefiere usar otra cosa, pero creo que el propósito es reducir los precios de la gasolina y, en última instancia, terminar con la guerra. Y cuando la guerra termine, los precios de la gasolina bajarán”.

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(Con información de Associated Press)