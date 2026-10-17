Barby Silenzi reveló que fue ella quien filtró los escandalosos audios entre Fede Bal y El Polaco: “Minas de primer nivel”

Barby Silenzi explicó cómo se produjo la filtración de los mensajes de audio entre El Polaco y Fede Bal

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Barby Silenzi reveló en detalle cómo descubrió los famosos audios que Fede Bal le envió a El Polaco para invitarlo a una fiesta con “pileta calentita” y “minas de primer nivel”, un episodio que en diciembre de 2020 desató uno de los escándalos más resonantes del mundo del espectáculo argentino. La bailarina contó la trastienda completa casi seis años después del hecho, durante una entrevista en AME (Al Modo Escudero), el programa que conduce Silvina Escudero en Ink 2 Reyes Stream.

Una noche sin regreso y un celular que lo cambió todo

El relato de Silenzi ubicó los hechos en plena convivencia con el cantante, cuando la pareja tenía a su hija Abril “re chiquitita” y ambos compartían la rutina doméstica. En ese entonces, El Polaco y Bal coincidían como participantes de MasterChef Celebrity y habían forjado una amistad cercana. Los dos, además, estaban en pareja.

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Según recordó la bailarina, todo comenzó con una discusión. Fede Bal había invitado al cantante a una reunión en su casa y le sugirió que fuera acompañado por Barby, pero la pelea de pareja torció los planes. “¿Qué hizo él? Ese día tenía grabación. Nunca volvió a la casa. Jamás volvió. Yo lo llamaba, nada”, relató.

La situación cambió a las ocho de la mañana del día siguiente, cuando El Polaco regresó con un pedido de disculpas: “Ay, mi amor, perdoname, ya vine”. Le dijo que había estado en la casa de Fede Bal y se quedó dormido. Lo que vino después selló el escándalo.

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Barby Silenzi, El Polaco y Fede Bal

El mate, el teléfono y los audios que se volvieron virales

Silenzi narró el momento exacto del hallazgo con una precisión que ella misma calificó de “patente”. Mientras el cantante dormía, se preparó un mate, se sentó en la barra de la cocina y agarró el celular de su pareja. Lo primero que hizo fue buscar la conversación con Fede Bal.

Lo que encontró fueron audios y mensajes que la dejaron atónita. En las grabaciones, el actor invitaba a El Polaco a una fiesta en su casa con pileta climatizada y la promesa de compañía femenina. “La pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, decía Bal en el fragmento que luego se viralizó en todos los medios.

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Pero no solo se trataba de los mensajes del hijo de Carmen Barbieri: las respuestas del propio Polaco completaban el cuadro. “Los audios, pero aparte las contestaciones de él. No, me muero, ya me estoy preparando, decía él”, reveló la bailarina.

La filtración y la decisión de proteger a su pareja

Lo que siguió fue una decisión calculada. Barby tenía el contacto de Andrea Taboada, por entonces panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana), y recurrió a una amiga cercana —madrina de sus hijas— como intermediaria. “Le digo: ‘Ya le voy a mandar esto, escuchá porque no puede ser’”, contó.

Sin embargo, en ese momento de furia, Silenzi optó por filtrar únicamente los audios de Fede Bal y no los de El Polaco. “Mando el de Fede, así no lo expongo tanto al Pola”, explicó. Silvina Escudero subrayó el gesto: “O sea, ella lo cuidaba igual, ¿entendés? A él”. La propia bailarina cerró con una frase irónica: “Es que es la amiga, date cuenta”.

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Barby Silenzi y El Polaco: luego de una separación a causa de ese escándalo de los audios, recompusieron la relación (@barbysilenzi1)

Un escándalo que sacudió al espectáculo en 2020

El audio llegó a manos de Taboada y fue reproducido por Ángel de Brito en LAM en diciembre de 2020, lo que provocó una crisis pública entre la pareja. El Polaco intentó desmentir la separación con una foto en Instagram junto a la frase “seguimos apostando al amor”, pero Silenzi le confirmó la ruptura al conductor: “En guerra no, separados sí”.

Bal, por su parte, señaló en ese momento que se trataba de un audio privado entre amigos que fue filtrado “en algún momento de celos y discusión”. Días después, la pareja anunció su reconciliación, aunque las idas y vueltas continuaron durante los años siguientes.

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Casi seis años después del episodio, el relato en primera persona de Barby Silenzi en el programa de Escudero, ya reconciliada desde hace tiempo con El Polaco, aportó el dato que faltaba en la historia: fue ella quien encontró y envió los audios, con la paradoja de haber protegido al mismo hombre que le había ocultado su noche de fiesta.