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Francisco Comesaña y Juan Manuel La Serna avanzaron a semifinales en el Challenger de Santa Cruz

Vencieron a Genaro Olivieri y al uruguayo Franco Roncadelli, respectivamente. Este sábado irán por una final cien por cien argentina. Marco Trungelliti quedó eliminado en Portugal

Alexandre Muller vs Francisco Comesaña semifinal Río Open 2025
Francisco Comesaña fue de menor a mayor y se metió entre los cuatro mejores en Bolivia
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El tenis argentino tendrá dos representantes en las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Francisco Comesaña y Juan Manuel La Serna continúan en carrera en el certamen sobre polvo de ladrillo y buscarán un lugar en la definición. Si ambos consiguen una nueva victoria este sábado, habrá una final íntegramente argentina. La mala noticia del día fue la eliminación de Marco Trungelliti en los cuartos de final del Challenger de Maia, en Portugal.

Comesaña, primer preclasificado y ubicado en el puesto 125 del ranking ATP, consiguió una valiosa remontada ante su compatriota Genaro Olivieri (287º) por 3-6, 6-3 y 6-3. Después de perder el primer set, el marplatense mejoró y se quedó con los dos siguientes para sellar su clasificación

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El triunfo confirmó el buen recorrido de Comesaña en Santa Cruz, certamen que otorga 75 puntos al ganador. En su debut, el argentino había superado al dominicano Nick Hardt (147° del escalafón mundial) por 6-3, 4-6 y 6-2. Luego, en octavos de final, derrotó al brasileño Felipe Meligeni Alves (453°), quien ingresó al cuadro con ranking protegido, por 6-1 y 6-4. La victoria ante Olivieri le permitió quedar entre los cuatro mejores del certamen.

En semifinales, Comesaña se enfrentará con el brasileño Thiago Seyboth Wild, ex Top 60 y ubicado hoy en el puesto 136 del ranking, avanzó tras eliminar al argentino Nicolás Kicker, 351º de la clasificación ATP, por 6-1 y 6-1. El cruce será una prueba exigente para el marplatense, que buscará aprovechar su condición de máximo favorito para alcanzar una nueva final en el circuito ATP Challenger.

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La Serna, ante el desafío de Dellien

El otro argentino que sigue en carrera es Juan Manuel La Serna. El catamarqueño, de 22 años y ubicado en el puesto 285 del ranking ATP, también consiguió avanzar a las semifinales al derrotar al uruguayo Franco Roncadelli (265°) por 6-1, 6-7 (4) y 6-4.

En su recorrido, La Serna había superado a Hernán Casanova en la primera ronda y a Guido Justo en octavos de final: este último abandonó por una molestia física después de perder el primer set por 6-1. Hoy el catamarqueño volvió a exhibir un nivel sólido y superó a Roncadelli, a quien ya había vencido este año en la final del AAT Challenger de Córdoba, que significó el primer título profesional para Manu.

Juan Manuel La Serna se consagró este año en el AAT Challenger de Córdoba
Juan Manuel La Serna se consagró este año en el AAT Challenger de Córdoba

En la siguiente instancia, La Serna tendrá un desafío de máxima exigencia ante el boliviano Hugo Dellien, segundo cabeza de serie y número 128 del mundo. El local llegó a semifinales después de imponerse por 6-2 y 6-4 ante el brasileño Guto Miguel, de 17 años, número 1 del mundo junior y ubicado en el puesto 603 del ranking ATP.

La posibilidad de una final argentina dependerá de que ambos representantes nacionales superen sus respectivos desafíos.

Trungelliti quedó eliminado en Maia

La jornada también dejó una derrota argentina en el Challenger de Maia, en Portugal. Marco Trungelliti, ubicado en el puesto 90 del ranking ATP y primer preclasificado del torneo, perdió ante el italiano Francesco Passaro (229º) por 2-6, 7-5 y 7-6 (5), en un partido que se extendió durante 2 horas y 46 minutos.

El santiagueño había comenzado el certamen con una victoria ante el brasileño Thiago Monteiro (235º), a quien derrotó por 4-6, 6-1 y 6-4. En octavos de final también había avanzado después de superar al eslovaco Milos Karol (583°), proveniente de la clasificación, con un contundente 6-2 y 6-0. Sin embargo, no pudo sostener su recorrido ante Passaro, que se quedó con un encuentro muy parejo después de ceder el primer set.

Marco Trungelliti perdió en Portugal (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Marco Trungelliti perdió en Portugal (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

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