La verdadera revolución no está en prolongar la vida a cualquier costo, sino en garantizar un envejecimiento digno para todos.

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Hay una frase que se ha instalado en conferencias, portadas de libros y publicaciones de redes sociales con la fuerza de un dogma: “Prepárate para vivir 100 años”. La escucho repetida por gurús del bienestar, por vendedores de suplementos, por coaches de la longevidad que ayer hablaban de otra cosa y hoy descubrieron el negocio de la eternidad. Y cada vez que la oigo, siento la necesidad de decir en voz alta, con la doble responsabilidad de médico y de quien lleva años pensando la longevidad como paradigma: yo no quiero vivir 100 años. Al menos no bajo la promesa vacía que hoy se comercializa.

Conviene empezar por los datos, porque la medicina, antes que ilusión, es evidencia. La expectativa de vida al nacer en la mayoría de los países se sitúa hoy entre los 76 y los 83 años. Los centenarios existen, sí, pero son una minoría estadística: apenas un puñado por cada diez mil habitantes. Que exista una posibilidad no la convierte en destino. Cuando alguien afirma con solemnidad “tu generación vivirá cien años”, está haciendo una extrapolación que ningún epidemiólogo serio firmaría. La realidad más honesta es otra: la mayoría de nosotros no llegaremos a los 100, y eso no es una tragedia ni un fracaso. Es simplemente la condición humana.

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Lo que me preocupa no es el deseo legítimo de vivir más y mejor, sino el mercado que ha crecido alrededor de ese deseo. Se ha construido toda una industria que promete detener el tiempo, y lo hace apelando a nuestro miedo más antiguo: el miedo a morir. Nos dicen que la muerte es un desperfecto por corregir, un problema de ingeniería que la próxima fórmula resolverá. Detrás de ese lenguaje, muchas veces revestido de falsa autoridad científica, hay sobre todo una operación comercial: convertir la angustia existencial en un producto que se compra y se vende. Y ahí, para mí, hay algo profundamente deshonesto.

La longevidad no debería medirse solo en años, sino en autonomía, vínculos y calidad de vida.

Aquí es donde la filosofía tiene mucho que aportarle a la medicina. Desde los estoicos hasta Heidegger, el pensamiento occidental comprendió que la finitud no es lo opuesto a una vida plena, sino su condición de posibilidad. Somos, como escribió Heidegger, seres para la muerte, y es precisamente esa conciencia de que el tiempo acaba lo que le da peso, urgencia y sentido a nuestros actos. Una vida infinita sería, paradójicamente, una vida sin decisiones verdaderas, porque siempre habría un después para todo. Montaigne lo dijo con elegancia: filosofar es aprender a morir. No para vivir angustiados, sino para vivir despiertos.

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El problema de la obsesión por los 100 años es que desplaza la pregunta. Deja de importar cómo vivimos para importar solamente cuánto. Y esa es una trampa. Como médico he acompañado a muchas personas en sus últimos años, y les aseguro que nadie, en el tramo final, se lamenta de no haber sumado más años a un cuerpo agotado. Se lamentan de los vínculos que descuidaron, de las conversaciones que postergaron, de los proyectos que dejaron para un “cuando tenga tiempo” que nunca llegó. El valor de la vida no se mide en la cantidad de velas de la torta, sino en la densidad de sentido que fuimos capaces de habitar.

Por eso, cuando propuse el marco de la nueva longevidad, jamás lo pensé como una carrera hacia los tres dígitos. Lo concebí como una invitación a repensar la segunda mitad de la vida, esa etapa que hoy puede durar treinta o cuarenta años y que nuestra cultura sigue tratando como un declive o una antesala. La nueva longevidad no consiste en estirar la existencia, sino en resignificarla: seguir aprendiendo, seguir vinculándose, seguir aportando, seguir deseando. Es una cuestión cualitativa, no cuantitativa. La diferencia entre agregar años a la vida y agregar vida a los años.

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La nueva longevidad propone resignificar la segunda mitad de la vida, no correr detrás de una cifra.

Hay además una dimensión ética que no podemos ignorar. La promesa de los 100 años se vende, casi siempre, a quienes pueden pagarla. Mientras se difunden protocolos carísimos de rejuvenecimiento celular, millones de personas envejecen sin acceso a una atención primaria digna, sin control de su hipertensión o su diabetes, sin compañía. La verdadera revolución de la longevidad no está en el laboratorio de un multimillonario que quiere vivir para siempre, sino en las políticas públicas que permitan que todos envejezcan con dignidad. Confundir ambas cosas es una forma sutil de injusticia.

Que nadie me malinterprete: celebro cada avance científico que reduce el sufrimiento y prolonga la vida sana. Soy médico, es mi vocación y oficio. Lo que rechazo es la mercantilización del miedo, la pseudociencia disfrazada de vanguardia, la fantasía de que podemos negociar con nuestra propia finitud. Vivir mucho no es un logro moral. Vivir bien, sí lo es.

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Vivir más tiempo no es un logro moral; vivir con sentido, lucidez y dignidad sí puede serlo.

Por eso repito, sin resignación y hasta con cierta serenidad, que no quiero vivir 100 años. Quiero vivir los años que me toquen con lucidez, con vínculos verdaderos, con la libertad de saber que el tiempo es limitado y que justamente por eso vale la pena. Quiero una longevidad con sentido, no una eternidad vacía. Y sospecho que, si somos honestos, eso es lo que en el fondo todos deseamos: no más tiempo, sino más vida en el tiempo que tenemos.

La verdadera pregunta no es cuánto vamos a durar, sino qué haremos con el tiempo que tenemos. Y esa respuesta, por suerte, no está en venta. No quiero vivir 100 años. Quiero vivir, que es mucho más difícil y mucho más valioso.

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